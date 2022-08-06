اليوم السابع
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تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات العام الماضى

السبت، 06 أغسطس 2022 04:09 م
تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات العام الماضى الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة
كتب ــ محمد صبحى

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بدأ طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور فى البحث عن تنسيق الجامعات الخاصة 2022، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة بتنسيق العام الماضى 2021 .
 
وسجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة فى العام الماضى 85 % بكلية الطب البشرى، و82 % بطب الأسنان، و80 % بكليات العلاج الطبيعى والصيدلة، و75 % بالطب البيطرى ، و70% للهندسة، و65 % لعلوم الحاسب، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية علوم الحاسب 65 % وكلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية 62 % والفنون التطبيقية علمى وفنون علمى 63 %، والعلوم الأساسية 60 %.
 
كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام ولغات وترجمة والفنون التطبيقية أدبى وفنون أدبى 59 %، والاقتصاد والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية 58 %، بينما سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة لكليات التربية والسياحة والزراعة والحقوق والتمريض والآثار وعلوم سينمائية والآداب 55 %.
 
 

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات

تنسيق 2022

تنسيق الكليات 2022

موعد تنسيق الجامعات

موعد تنسيق 2022

موعد المرحلة الأولى للتنسيق

مراحل تنسيق الجامعات

مراحل التنسيق 2022

مواعيد التنسيق 2022

كليات المرحلة الأولى للتنسيق

الحد الأدنى للتنسيق

نتائج تنسيق الجامعات 2022

جدول تنسيق الجامعات 2022

خريطة تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الخاصة 2022



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