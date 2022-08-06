تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات العام الماضى

كتب ــ محمد صبحى

بدأ طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور فى البحث عن تنسيق الجامعات الخاصة 2022، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة بتنسيق العام الماضى 2021 .

وسجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة فى العام الماضى 85 % بكلية الطب البشرى، و82 % بطب الأسنان، و80 % بكليات العلاج الطبيعى والصيدلة، و75 % بالطب البيطرى ، و70% للهندسة، و65 % لعلوم الحاسب، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية علوم الحاسب 65 % وكلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية 62 % والفنون التطبيقية علمى وفنون علمى 63 %، والعلوم الأساسية 60 %.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام ولغات وترجمة والفنون التطبيقية أدبى وفنون أدبى 59 %، والاقتصاد والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية 58 %، بينما سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة لكليات التربية والسياحة والزراعة والحقوق والتمريض والآثار وعلوم سينمائية والآداب 55 %.