التعليم: 152 ألفا و29 طالبا بالثانوية العامة يؤدون امتحانات الدور الثانى

كتب ــ محمود طه حسين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن عدد الطلاب الذين يؤيدون امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان 152029 طالبا وطالبة، موضحة أنه تقدم لامتحانات الثانوية العامة دور أول 689745، حضر منهم 609091، ونجح بنتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول 457062.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع"..

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.