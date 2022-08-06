الأول علمى رياضة: توقعت أكون من الأوائل لأنى عملت اللى عليا وتوكلت على الله

كتب الأمير نصرى

قال عمر شرف الأول على الثانوية العامة شعبة علمى رياضة: "كنت متوقع إنى هاطلع من الأوائل، لأنى عملت اللى عليا وتوكلت على الله وأنا سعيد، وسر اجتهادى أنه لى صديق كان الثالث على الجمهورية العام الماضى فاجتهدت كى أكون مثله".

وأضاف خلال اتصال هاتفى لبرنامج السفيرة عزيزة على قناة "dmc": أنا ذاكرت بطريقة صحيحة، حوالى 4 ساعات يوميا، وأهم شيء الراحة العامة، والموازنة فى كل شيء، وسأدخل حاسبات ومعلومات إن شاء الله.

وفى وقت سابق قالت عائشة حسن طه، الأولى على محافظة الإسكندرية أدبى والثالث مكرر على مستوى الجمهورية، إنها فوجئت بتداول اسمها على السوشيال ميديا وصديقتها أبلغتها منذ قليل والفرحة لم تسعها.

وأضافت عائشة لـ"اليوم السابع"، أن الفضل فى تفوقها هو أسرتها ومعانيها فى المدرسة بمدرسة هدى شعراوى بالإسكندرية التابعة لإدارة شرق، كما أنها كانت تقوم بتنظيم وقتها بشكل طبيعى حتى استطيع أن توفق بين حياتها ومذاكرتها دون تضييق.

وأوضحت أنها كانت الأولى على المدرسة فى الصف الثانى الثانوى واعتادت التفوق طوال حياتها.