تنسيق الكليات 2022.. الحدود الدنيا للقبول بالجامعات لطلاب علمى العام الماضى

بعد اعتماد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022، ينشر "اليوم السابع" الحدود الدنيا للقبول بالعام الماضى بتنسيق الكليات 2022، وفيما يلى نرصد بالدرجات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول بالكليات فى تنسيق الجامعات وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية:-
الكلية الحد الأدنى:
طب المنصورة 386 درجة
طب الإسكندرية 382 درجة
طب الزقازيق 382
طب طنطا 381
طب كفر الشيخ 381
طب القاهرة 380
طب بور سعيد 379
طب عين شمس 378
طب أسنان المنصورة 378
طب المنوفية بشبين الكوم 378
هندسة بترول و تعدين السويس 378
طب فاقوس 378
طب بنها 377
طب حلوان 376
طب أسنان المنوفية 376
طب جنوب الوادي 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 375
طب سوهاج 375
طب الفيوم 374
طب أسنان طنطا 374
طب السويس 374
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسيوط 373
طب بني سويف 373
طب المنيا 373
طب أسنان كفر الشيخ 373
طب الوادي الجديد 372
طب أسنان القاهرة 372
طب أسنان عين شمس 372
طب أسوان 372
طب أسنان السويس 371
طب أسنان الفيوم 371
طب أسنان جنوب الوادي 371
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371
طب أسنان المنيا 370
طب أسنان أسيوط 370
طب أسنان بني سويف 370
علاج طبيعي كفر الشيخ 368
علاج طبيعي بنها 367
صيدلة سوهاج 367
صيدلة جنوب الوادي 367
صيدلة المنصورة 367
صيدلة طنطا 366
صيدلة دمنهور 366
علاج طبيعي القاهرة 366
علاج طبيعي السويس 366
صيدلة الزقازيق 366
صيدلة المنوفية 365
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 365
علاج طبيعي بني سويف 365
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364
علاج طبيعي جنوب الوادي 364
صيدلة بور سعيد 364
صيدلة القاهرة 364
صيدلة الإسكندرية 364
صيدلة أسيوط 364
صيدلة عين شمس 363.5
صيدلة الفيوم 363
صيدلة مدينة السادات 363
صيدلة حلوان 363
صيدلة المنيا 363
صيدلة بني سويف 363
هندسة القاهرة 356
هندسة المنصورة 355
هندسة دمياط 354
هندسة عين شمس 349
هندسة الإسكندرية 347
هندسة طنطا 344
هندسة كفر الشيخ 342
هندسة الزقازيق 341
هندسة المنوفية بشبين الكوم 340
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340
هندسة بور سعيد 338
هندسة حلوان 336
هندسة بنها 335
هندسة السويس 334
هندسة بنها بشبرا 333
هندسة سوهاج 332
هندسة حلوان بالمطرية 331
هندسة بني سويف 329
هندسة الفيوم 329
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة