أخبار × 24 ساعة.. التشديد على إغلاق المحال فى المواعيد الرسمية لترشيد الكهرباء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
متحدث الكهرباء: لا يوجد عجز أو مشكلة فى الطاقة ولكن هناك فرصة لزيادة التصدير
"التموين" تتعاقد على شراء 47 ألف طن زيت طعام والمخزون يكفى 6 أشهر
متحدث التنمية المحلية: الحالة الصحية للواء هشام آمنة مستقرة ويعانى بعض الكدمات
تنسيق الجامعات 2022 .. غلق باب تسجيل الرغبات وترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى
وزير التعليم لأولياء الأمور: تذليل الصعوبات أمام أبنائنا أولوية الفترة القادمة
القوى العاملة تكرم سائقا بالنقل البرى أعاد 200 ألف ريال سعودى لصاحبها
الصحة: الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع حريق كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا ولا إصابات
وزير الرى يعزى السودان الشقيق فى ضحايا السيول والفيضانات
التنمية المحلية: التشديد على المحال بالإغلاق فى المواعيد الرسمية لترشيد الكهرباء
الجيزة تستعد للعام الدراسى الجديد بزى موحد لكل مرحلة بالمدارس
وزارتا الصحة والتعليم العالى يبحثان مع "الصحة العالمية" تطوير المستشفيات
"التعليم" تنفذ ورش عمل تطوير البرامج الدراسية للتعليم الفنى وفق منهجية الجدارات
الصحة: الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع حريق كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا ولا إصابات
إصابة وزير التنمية المحلية فى حادث تصادم على طريق العلمين
المدارس تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم استلام شهادات النجاح.. التفاصيل
الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام الأسبوع المقبل
وزير الزراعة: الحكومة أنشأت مشروعات قومية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائى
وزير القوى العاملة يدعو اتحاد العمال لسرعة اختيار قائم بعمل رئيس للاتحاد
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