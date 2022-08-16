القوى العاملة تكرم سائقا بالنقل البرى أعاد 200 ألف ريال سعودى لصاحبها

كتبت آية دعبس

كرم حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أحد السائقين الذين تم اختيارهم للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مقدماً له الشكر والتقدير على إخلاصه وأمانته وتفانيه فى تأدية عمله، ويدعى عماد نور الدين من محافظة المنيا والذى أعاد 200 ألف ريال سعودى إلى مالكها، مقدماً له درع النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى بمقر النقابة العامة بالاتحاد.

فى سياق متصل تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، العاملين بالاتحاد العام وبعض النقابات العامة، على هامش حضوره اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بمقر الاتحاد العام، بحضور رؤساء النقابات العامة لمناقشة بعض الملفات المهمة لأعمال الاتحاد.

وهنأ العاملون بالاتحاد الوزير على توليه حقيبة القوى العاملة ، متمنين له دوام التوفيق فى مختلف مهام الوزارة وملفات عملها.

وقدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير للعاملين بالاتحاد على مجهوداتهم المستمرة وتفانيهم وإخلاصهم فى آداء أعمالهم داخل الاتحاد، وذلك فى الفترة القليلة التي تولى فيها رئاسته، والتى ساهمت فى تحقيق الانجازات التى تمت خلال تلك الفترة، وحققت مزيد من المكتسبات للعمال المصريين.