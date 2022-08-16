وزير الأوقاف يبحث خطة الدعوة مع مديرى المديريات غدا

كتب على عبد الرحمن

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة الدعوة والمساجد فى المرحلة الراهنة.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مساء الأحد الماضى، اجتماعًا مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية، بحضور المهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، والمستشار أسامة الورداني نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية.

كما حضر الاجتماع وكلاء الوزارة ومديري العموم بهيئة الأوقاف المصرية، وذلك لبحث خطة تنمية مال الوقف وتعظيم استثماره في المرحلة الراهنة، حيث أكد وزير الأوقاف، وضع خطة مدروسة لتطوير العمل بالهيئة وتعظيم إيراداتها.