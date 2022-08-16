الرعاية الصحية: بدء الفحص الطبى للطلاب راغبى الالتحاق بالمدارس الرياضية ببورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء فحص الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس الرياضية، داخل وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة بورسعيد، وذلك بالمجان، لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة، تستمر الفحوصات الطبية للمتقدمين للالتحاق بالمدارس الرياضية بمحافظة بورسعيد على مدار الأسبوع الجاري وحتى 20 أغسطس 2022، وذلك حتى يتم الاطمئنان على سلامة طلابنا ويتسنى للطلاب سرعة إتمام الأوراق اللازمة للتقدم للمدارس.

واستكمل البيان: تشمل الخطوات المطلوبة لعمل الفحوصات الطبية، الحجز عبر مركز الاتصال الآلي المجاني 15344، ثم يتم توجيه الطالب لإجراء الفحوصات الطبية والتي تشمل الفحص من قبل المحطة التمريضية للعلامات الحيوية المحددة، وإجراء تقييم تمريض كامل، الفحص من قبل طبيب الأسرة ومعرفة التاريخ المرضي، قياس مستوى النظر، كشف طبيب الأسنان، وكشف إعاقات "سمعية، بصرية، ذهنية"، فضلًا عن الفحوصات المعملية وإجراء تحاليل (سكر عشوائي، دم cbc، بول، براز)، إضافة إلى إجراء أشعة صينية على الصدر ورسم قلب وفحص طبيب قلب، ثم صرف العلاج اللازم إذا لزم الأمر، أو الإحالة إلي الاخصائي بأحد المستشفيات إذا استدعى الأمر ذلك.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن انطلاق الحجز لإجراء الفحص والكشف الطبي لضمان سلامة وصحة الطلاب مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأي حالة يثبت إصابتها بأيٍ من الأمراض، مما يضمن حقوق التلاميذ في التأهيل للعام الدراسي المقبل من خلال خدمة صحية متطورة وحقيقية بما يتناسب مع حقوق الإنسان وخاصة الأطفال والتلاميذ، مع العلم أنه سوف يتم إحالة الحالات للفحوصات والعلاج في حال اكتشاف أي مشكلة صحية لدى الطالب وذلك من خلال منشآت وخدمات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أهمية الفحوصات الدورية السنوية بشكل عام، بهدف تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين، وبلوغ أهداف التنمية الشاملة المستدامة للدولة المصرية 2030، ومشيرًا إلى اهتمام الهيئة أيضًا بإطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تتماشى مع جهود الدولة واهتمامها بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال الذين يمثلون المستقبل القادم للبلاد، ومنها حملات الفحص السنوية لطلاب المدارس للاطمئنان على صحة جميع الطلاب وسلامة مستواهم البدني والعقلي والفكرى.