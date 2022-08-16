اليوم السابع
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التنمية المحلية: التشديد على المحال بالإغلاق فى المواعيد الرسمية لترشيد الكهرباء

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 09:09 م
التنمية المحلية: التشديد على المحال بالإغلاق فى المواعيد الرسمية لترشيد الكهرباء الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
محمد شرقاوى

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قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه لدينا خطة لترشيد الاستهلاك الكهرباء فى الإدارات المحلية بجميع المبانى طوال فترات العمل الرسمية، وبعد انتهاء ساعات العمل الرسمية يتم إغلاق الإنارة نهائيا.
 
وأضاف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، إن هناك تخفيض للإنارة بجميع أملاك الدولة، مع مراعاة عدم تأثر المواطن، مشددا على المحالات بالغلق فى المواعيد الرسمية فى فترة الصيف لترشيد استهلاك الكهرباء.
 
وتابع الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: "هناك متابعة مستمرة من قيادات التنمية المحلية لقرار ترشيد الكهرباء بالمحافظات، وحملات على جميع المولات الضخمة والمؤسسات الحكومية لضبط درجة حرارة التكييفات على 25 درجة مئوية".

التنمية المحلية

خالد قاسم

ترشيد الاستهلاك

المحالات

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