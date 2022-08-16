إصابة وزير التنمية المحلية فى حادث تصادم على طريق العلمين

كتب على عبد الرحمن

كشف مصدر مسئول في وزارة التنمية المحلية، عن إصابة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إثر حادث تصادم على طريق العلمين، مؤكدا أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، في تصريحات له أمس الإثنين خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة، أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات عمله خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأشار آمنة، إلى أن عمل الوزارة مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين، لذا لابد من العمل علي متابعة نبض الشارع المصرى في كل المحافظات من ناحية وتحقيق المصلحة العامة، من ناحية أخري لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات .

وأوضح آمنة، أنه سيعمل على استكمال ما بدأه الوزراء السابقون والبناء على ما تحقق من إنجازات ، مضيفاً: أتطلع للتعاون معكم لنحقق النجاح معاً بالشكل الذي يليق باسم وزارة التنمية المحلية والجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أنه سيعكف خلال الفترة الحالية علي دراسة جميع الملفات العاجلة الخاصة بعمل الوزارة لسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء .