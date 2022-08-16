الجيزة تستعد للعام الدراسى الجديد بزى موحد لكل مرحلة بالمدارس

كتب سيد الخلفاوى

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة عدم اجبار ولي الأمر علي شراء الزي من المدرسة، أن يكون الزي للصفوف الأولى من كل مرحلة أولى (رياض أطفال والأول الابتدائي والأول الاعدادي والأول الثانوية).

وأضاف سلومة خلال اجتماعه اليوم لمناقشة استعداد المديرية للعام الدراسي الجديد، أنه يجب الترسية علي أقل سرع مقدم بدراسات الجدوي للمدارس بذات الإدارة وتحت إشراف مدير عام الإدارة والتوجيه المالي والمدرسة المنتجة مع ثبات المواصفات الفنية والعينة التي لا تقل نسبة القطن فيها عن 65 %ودرجة ثبات الصبغة عاليه مع مراعاة صحة أبنائنا الطلاب وقد تحددت الألوان لمناسبتها للمراحل العمرية كالتالي

مرحلة رياض الأطفال ( تيشرت بكم أحمر + بنطلون كحلى)

مرحلة الابتدائية ( تيشرت أصفر بكم + بنطلون كحلى)

مرحلة الاعدادية ( تيشرت وردي بكم + بنطلون كحلى)

مرحلة الثانوية ( تيشرت لبنى بكم + بنطلون كحلى)

مع الالتزام باحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 في الترسية واختيار الأفضل من حيث مدة الارتباط والتسليم وخلافه.

الالتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وشروط الفاتورة القانونية وأن تكون إلكترونية.

يتم التنفيذ بكل دقة تحت مسئولية مدير عام الإدارة ومن يخالف ذلك سيتم اتباع الاجراءات القانونية.