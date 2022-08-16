الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام الأسبوع المقبل

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام تنطلق يوم السبت 20/ 8/ 2022م وحتى الأربعاء 24/8/2022م عملية توزيع ( 20 ) طن من اللحوم كدفعة خامسة، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية:

( القاهرة- الإسكندرية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنيا- الفيوم- البحيرة- أسيوط- سوهاج ) بواقع ( 2 ) طن لكل محافظة، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 202 ) طن من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، وسيكون التوزيع على النحو التالي:

أولًا: يوم السبت 20/8/2022م

م المحافظة الكمية

1. القاهرة 2

2. القليوبية 2

ثانيًا: يوم الأحد 21/8/2022م

م المحافظة الكمية

1. الإسكندرية 2

2. الفيوم 2

ثالثًا: يوم الاثنين 22/8/2022م

م المحافظة الكمية

1. الدقهلية 2

2. المنيا 2

رابعًا: يوم الثلاثاء 23/8/2022م

م المحافظة الكمية

1. الغربية 2

2. أسيوط 2

خامسًا: يوم الأربعاء 24/8/2022م

م المحافظة الكمية

1. البحيرة 2

2. سوهاج 2