اليوم السابع
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"الصحة" تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالجيزة وأسيوط

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:22 م
"الصحة" تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالجيزة وأسيوط القوافل الطبية
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات "الجيزة وأسيوط".
 
ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة



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