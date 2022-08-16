المدارس تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم استلام شهادات النجاح.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حذرت المدارس الثانوى طلاب الثانوية العامة من تأخر استلام استمارة أو شهادة النجاح لامتحانات الدور الأول، حيث أكدت المدارس للطلاب أنه فى حالة عدم استلام الشهادات سيتم إعادة تسليمها للإدارات التعليمية مرة أخرى، مضيفة أن الطلاب الحاصلين على مجموع ضمن تنسيق المرحلة الأولى تسلموا استمارة النجاح، ولكن هناك طلبة مجموعهم أقل من الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى لم يتسلموا استمارة النجاح حتى الآن، كما حددت المدارس نهاية الأسبوع الجارى موعد نهائى لاستلام الشهادات من مقر المدرسة.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية، بشأن تسليم شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2022، موضحة أنه يتم تسليم إخطارات الناجحين لأصحابها شخصيا، وإذا لم يتسلم الطالب استمارته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة يخطر على عنوانه بخطاب موصى عليه للحضور لاستلام استمارته، وتحرر كشوف بالاستلام من عدة صور يحفظ أحدهما بقسم شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة اكتشاف أي خطأ تخطر فورا لجنة النظام والمراقبة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم، كما تخطر الإدارة العامة للامتحانات بصورة من ذلك، مع إلزام كل طالب ناجح يلصق طابع نقابة المهن التعليمية قيمتها جنيهان على الاستمارة الدالة على نجاحه وقت تسليمها إليه، ولا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسـم نـقـدا، وهذه الطوابع متاحة في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد.

وتابعت الوزارة: لا يتسلم الطالب إخطار نجاحه إلا بعد تحصيل مبلغ خمسة وستون جنيها قيمة دمعة وتكلفة وطبع وتحرير الشهادة وذلك طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 20 فی 1993/2/2 وتعديلاته بشأن قيمة دمعة وتكلفة وتحرير الشهادات الدراسية العامة وبيانها كالاتي:-

- تكلفة طبع وتحرير الشهادة 44 جنيها- ضريبة دمغة نوعية 9 جنيهات- رسم تنمية الموارد المالية للدولة 2 جنيه.- رسم إضافي 10 جنيهات- حصيلة الرسوم علي شهادات النجاح 65 جنيها، مؤكدة علي أن عدم تسليم الإخطارات الدالة على نجاح طلاب الثانوية العامة 2022 الوافدين إلا بعد تقديم ما يفيد تسديدهم الرسوم أوالإعفاء منها.