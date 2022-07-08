أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: تخصيص أماكن للسيدات والأطفال بساحات صلاة العيد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التموين: صرف مستحقات المخابز عن تكلفة إنتاج الخبز طوال أيام عيد الأضحى
التعليم تكشف حقيقة صورة متداولة لامتحان إنجليزى الثانوية داخل دورة مياه
الصحة: جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة
التموين: جميع المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك
صحة: الدعم النفسى من الأسرة والأصدقاء يساعد فى تحسن الصحة النفسية
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