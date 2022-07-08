اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 12:13 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: تخصيص أماكن للسيدات والأطفال بساحات صلاة العيد

الجمعة، 08 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: تخصيص أماكن للسيدات والأطفال بساحات صلاة العيد صلاة العيد - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التموين: صرف مستحقات المخابز عن تكلفة إنتاج الخبز طوال أيام عيد الأضحى

التعليم تكشف حقيقة صورة متداولة لامتحان إنجليزى الثانوية داخل دورة مياه

التموين: جميع المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك

 


التموين

النقل

الزراعه

الصحه

الاوقاف

الصناعه

خطبه الجمعه



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