اليوم السابع
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الصحة: الدعم النفسى من الأسرة والأصدقاء يساعد فى تحسن الصحة النفسية

الخميس، 07 يوليه 2022 02:36 م
الصحة: الدعم النفسى من الأسرة والأصدقاء يساعد فى تحسن الصحة النفسية الدعم النفسى من الأسرة والأصدقاء يساعد في تحسن الصحة النفسية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن الدعم النفسى من الأسرة والأصدقاء يساعد في تحسن الحالة الصحية والنفسية والتغلب علي المشاكل.
 
ووجهت وزارة الصحة والسكان ممثلة في أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان رسالة عاجلة للمواطنين خاصة الذين يتعرضون للضغوط الحياتية التى تؤثر علي حالتهم النفسية بالتواصل عبر الخط الساخن 16328 للحصول علي الدعم النفسى المطلوب.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الاتصال مجانى والخدمة متوفرة غلي مدار 24 ساعة لكل المواطنين ويقدمها فريق طبى متخصص وبسرية تامة.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أن جميع محافظات الجمهورية بها خدمات الصحة النفسية من خلال مستشفيات الأمانة، لافتة إلي أنه يتم اتباع أحدث بروتوكولات علاجية .
 
 
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الصحة

الصحة النفسية

المشاكل النفسية



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