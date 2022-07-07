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التعليم تكشف حقيقة صورة متداولة لامتحان إنجليزى الثانوية داخل دورة مياه

الخميس، 07 يوليه 2022 01:48 م
التعليم تكشف حقيقة صورة متداولة لامتحان إنجليزى الثانوية داخل دورة مياه وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ملابسات وحقيقة الصورة المتداولة لامتحان اللغة الإنجليزية والتى تم التقاطها من داخل دورة مياه إحدى اللجان الامتحانية، قائلة: تم التعرف على من قام بتشيير ورقة الامتحان واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، متابعة: ليس طالبا بل شخص آخر.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية  الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)".

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.


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