التموين: صرف مستحقات المخابز عن تكلفة إنتاج الخبز طوال أيام عيد الأضحى

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى إطار حرص الوزارة علي انتظام عمل المخابز البلدية طوال أيام اجازة عيد الأضحى المبارك، فإن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بسداد وإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية المدعمة والتي تعمل في المنظومة التموينية بصفة منتظمة طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالتعاون والتنسيق مع البنوك المصرية.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ذلك بهدف توفير الخبز البلدي المدعم لكافة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية طوال أيام عيد الاضحى المبارك.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، المديريات بالمرور الدائم على المخابز، ومنافذ صرف ‏السلع التموينية، للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من ‏الخبز والسلع التموينية.