الصحة: وصلنا لـ70 % من الفئات المستهدفة للحصول على لقاحات كورونا

رامى محيى الدين

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة مستعدة وجاهزة لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، ونؤكد على المواطنين باستخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى محمد مصطفى شردى: "التطعيم واللقاحات هي التي أتاحت لنا التعامل بشكل هادئ ومستمر مع الإصابات، وعلى المواطنين الحصول على اللقاحات والحصول على الجرعات الثانية والحصول على الجرعة التنشيطية ومن مرت عليه 6 أشهر بعد أن تناول الجرعة التنشيطية عليه الحصول على الجرعة التعزيزية.

وتابع: "وصلنا إلى 70 % من الفئة المستهدفة وهذه نسبة مطمئنة جدا، ولكن في ناس مرت عليها سنة لم تأخذ الجرعة التنشيطية، وعلينا أن نؤكد أن اللقاح أو الإصابة بكورنا لا تعطى حصانة أو مناعة مدى الحياة مثل لقاح الحمى الصفرا مثلا"، مشيرا إلى أن هناك زيادة بنسبة 6.9 % فى عدد الحالات الإيجابية.