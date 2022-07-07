التموين: جميع المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك

محمود رضا الزاملى

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المخزون الاستراتيجى من القمح لأول مرة يبلغ 7 أشهر، قائلا: "لدينا احتياطى كافى لمدة 7 أشهر من القمح لأول مرة، وكافة المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى إم سى، كل أجهزة وزارة التموين تعمل خلال أيام العيد، لافتا إلى أن المطاحن لديها مخزون يكفى لـ 5 أيام عمل وبعض المخابز ستعمل خلال أيام العيد والبعض طلب إجازة، مؤكدا أن كافة المجمعات الاستهلاكية ستعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبخصوص الأسعار، أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن "اللحمة السودانى الفريش بـ115 جنيها للكيلو"، مؤكدا أن اللحوم السودانية الموجودة بالمنافذ الحكومية طازجة وتم ذبحها بالمجازر المصرية بعد أن يتم مراعتها بالمراعى المصرية 3 شهور، وكذلك الخراف الحية قائم بـ 90 جنيها، في 39 شادر وهى خراف بلدى، أما اللحم الضانى المبرد سعرها 135 جنيها، موضحًا أن الأسعار أقل من سعر السوق، مشيرًا إلى أن البقالين والمجمعات الاستهلاكية ستعمل وقفة وأول وثانى وثالث أيام العيد.