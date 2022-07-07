وزير النقل يترأس العمومية العادية لـ"المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات"

كتب سيد الخلفاوى

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات

فى بداية الاجتماع وجه وزير النقل بضرورة قيام الشركة بزيادة حجم الاعمال والتوسع في الأعمال المتخصصة بإعادة التدوير باستخدام أحدث التطبيقات العالمية في صيانة الطرق بكافة أنحاء الجمهورية وخاصة بالمحليات مما لها كبير الأثر في انجاز المشروعات في وقت قياسي وتوفيرا لتكلفة هذه المشروعات مقارنه بالطرق التقليدية وكذلك ضرورة التوسع في تنفيذ اعمال رفع كفاءة الممرات الجوية للمطارات على مستوي الجمهورية.

وتم استعراض بدء الشركة في تدشين مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي فائق السرعة بأحدث المواصفات العالمية باستثمارات مالية ضخمة تصل الي 350 مليون جنية للاستفادة من خبرات الشركة في تنفيذ جسر القطار الكهربائي LRT (عدلي المنصور – العاصمة الإدارية) وماتقوم به الشركة من العمل المستمر على تدريب الكوادر الفنية من العاملين والحفاظ عليهم باعتبار أنهم مستقبل الشركة، خاصة وأن الشركة تقوم بتنفيذ خطة طموحة خلال العام المالي الحالي 2022، والتي تستهدف تحقيق إنتاج بنحو 2.5 مليار جنيه.

وخلال الاجتماع تم استعراض مانفذته الشركة من أعمال خلال عام 2021 حيث بلغت ايرادات الشركة نحو 1226 مليون جنيه وتحقيق أرباح صافية بمبلغ 131.63 مليون جنية مقابل 63.47 مليون جنيه العام المالي السابق وبزيادة قدرها 68.16 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 107.4%.

وتمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والمصادقة على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 /12 / 2021 بالإضافة الي زيادة راس مال الشركة بمبلغ 115 مليون جنية لتدعيم أسطول المعدات المتخصصة الحديثة لتنفيذ خطة الشركة الطموحة.

وجدير بالذكر ان شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هي احدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة في أعمال الصيانة لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.