الأوقاف تنشر ترجمة خطبة عيد الأضحى المبارك للغة الإنجليزية.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف ، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك المقرر لها السبت المقبل، مترجمة للغة الإنجليزية، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة في وقت سابق مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير.

وأعلنت وزارة الأوقاف تخصيص أماكن بجميع الساحات التى تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التى تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم فى لقاءات هذا الأسبوع.

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن صلاة عيد الأضحى المبارك قائمة بالساحات والمساجد الكبرى، ولا صحة على الإطلاق لإلغاء ساحات العيد، لافتا إلى أنه تم تفويض مديرى المديريات بالإعداد الكامل لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.