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تدريب طلاب بمرحلة البكالوريوس فى"العلمين الدولية" بجامعة لويزفيل الأمريكية

الخميس، 07 يوليه 2022 02:13 م
تدريب طلاب بمرحلة البكالوريوس فى"العلمين الدولية" بجامعة لويزفيل الأمريكية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، حول أداء عدد من الطلاب المقيدين بمرحلة البكالوريوس بجامعة العلمين الدولية تدريبهم العملى فى جامعة لويزفيل الأمريكية. 
 
وأشار الدكتور  عصام الكردى إلى توافد الطلاب على مدينة لويزفيل الأمريكية للبدء فى تدريبهم العملى بجامعة لويزفيل، موضحًا أنه تم منح 9 طلاب ببرنامج الهندسة الحيوية بمرحلة البكالورويوس بجامعة العلمين منحة تدريبية فى فصل الصيف 2022 بجامعة لويزفيل الأمريكية، وذلك طبقًا لبرنامج 2+2، مضيفًا التزام الطلاب بأداء ثلاثة مشروعات ممولة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، مع منحهم عامًا من الخبرة الصناعية والبحثية، بما يتوافق مع الواقع العملى. 
 
وقال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن هذا التدريب يأتى فى إطار التعاون المشترك والاتفاقيات الموقعة، ومن بينها برنامج 2+2 بين جامعة لويزفيل وست جامعات مصرية هى: (العلمين الدولية، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، بنها، حلوان)، موضحًا أن هناك برنامجًا لتدريب الطلاب المتفوقين بالجامعات فى الخارج يتبع قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تدريب الطلاب المصريين وإعدادهم وتأهيلهم للتعامل مع مستجدات العصر بفعالية، ومواكبة احتياجات سوق العمل، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى.
 
 

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