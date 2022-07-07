اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 02:43 م
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وزارة الزراعة تطرح لحوما بسعر 135 جنيها بمنافذها فى عيد الأضحى

الخميس، 07 يوليه 2022 02:11 م
وزارة الزراعة تطرح لحوما بسعر 135 جنيها بمنافذها فى عيد الأضحى لحوم - صورة أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أعلن الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك، ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.

 

ورفعت وزارة الزراعة درجة الاستعداد القصوى لجميع الاطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم، حيث تعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي اية شكاوي من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة خلال أيام عيدالأضحى، والتنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم،الدواجن ومنتجاتها، الأسماك ومنتجاتها .

 

وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار اللحوم فى منافذ وزارة الزراعة خلال عيد الأضحى .

 

1- تم طرح اللحوم البلدي بسعر 135 جنيها للكيلو في إطار مبادرة الوزارة "خير مزارعنا لأهلينا" لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

 

2- اللحوم من إنتاج المزارع التابعة لقطاع الإنتاج .

 

3- تم طرح الاضاحي الحية من الأبقار والجاموس والخراف بأسعار تقل عن الأسواق.

 


اللحوم

الزراعة

عيد الاضحى

العيد



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