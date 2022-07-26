اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:47 م
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حصاد الوزارات.. مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 30 أغسطس

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 30 أغسطس بطاقات تموين -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم العالى: إعفاء طلاب حلايب وشلاتين بالمعاهد الخاصة من مصروفات الدراسة
 
محافظة القاهرة تزيل التعديات على نهر النيل بطره وتسترد 13 ألف متر.. صور
 
التموين: مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى 30 أغسطس
 
الأوقاف تحتفل بالعام الهجرى الجديد بمسجد السيدة نفيسة الخميس المقبل
 
تنسيق الجامعات 2022 .. 55 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات
 
الرعاية الصحية تستحدث تقنية التشخيص الرقمى للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة
 
وزير الكهرباء: الجميع سيحصل على الطاقة بأسعار مناسبة بحلول 2030
 

 


حصاد الوزارات

الاوقاف

الصحه

التموين

العام الهجرى

تنسيق الجامعات



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