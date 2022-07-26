حصاد الوزارات.. مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 30 أغسطس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم العالى: إعفاء طلاب حلايب وشلاتين بالمعاهد الخاصة من مصروفات الدراسة
محافظة القاهرة تزيل التعديات على نهر النيل بطره وتسترد 13 ألف متر.. صور
التموين: مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى 30 أغسطس
الأوقاف تحتفل بالعام الهجرى الجديد بمسجد السيدة نفيسة الخميس المقبل
تنسيق الجامعات 2022 .. 55 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات
الرعاية الصحية تستحدث تقنية التشخيص الرقمى للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة
وزير الكهرباء: الجميع سيحصل على الطاقة بأسعار مناسبة بحلول 2030
الصحة: نسبة اصابة الأطفال بمتحور كورونا 1%
الصحة تقديم 26 ألف خدمة طبية و5 آلاف ندوة توعوية خلال بعثة الحج الطبية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة