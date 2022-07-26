الصحة: نسبة اصابة الأطفال بمتحور كورونا 1%

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن نسب إصابة الأطفال بكورونا ومتحوراتها لمن هم أقل من 12 عاما لا تتعدى 1% مشيرا إلى أنه يتم تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر حاليا.

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لــ"اليوم السابع" إن فائدة اللقاح إنه يمنع الدخول في مضاعفات عند الإصابة كما يجعل الإصابة خفيفة وبسيطة يسهل علاجها والتعافي منها سريعا.

وحول أبرز الأعراض للمتحور الجديد قال الأعراض عبارة عن ارتفاع في درجة حرارة الجسم لمدة من 24 الي 48 ساعة تصل إلى فوق 37.6 درجة مئوية مع ألم في الحلق وهذا يكفي لتشخيص الحالة أنه مشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد.

وتابع: لا ننتظر لظهور باقي الأعراض المتمثلة في تكسير في الجسم ونوم زائد وكحة مستمرة وسيلان، بل يتوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة على الفور والعزل المنزلي والمتابعة الصحية مع طبيب متخصص.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.