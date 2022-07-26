وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحى بجبل الطير

كتب على عبد الرحمن والمنيا حسن عبد الغفار

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، محطة معالجة الصرف الصحي بجبل الطير بمركز سمالوط والمقامة على مساحة 5 أفدنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لها 160 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الحكومة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لسرعة دخولها الخدمة ليستفيد المواطنين منها.

وأوضح محافظ المنيا أن المحطة تعمل بطاقة تصل الى 7500 متر مكعب يومي، ويستفيد منها حوالي 75 ألف نسمة، وتخدم 4 قرى، تضم بني خالد وجبل الطير البحرية، وجبل الطير القبلية، والسرايرية، لافتا الى أن مركز سمالوط يأتي ضمن المراكز المدرجة في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المحافظ أن هناك خطة مستقبلية للتطوير ورفع كفاءة المحطة وتحويلها من محطة معالجة ثنائية إلى ثلاثية.