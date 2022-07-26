التضامن: 500 مليون جنيه لتكافؤ فرص التعليم للمتفوقين من الأولى بالرعاية

ومن تدخلت وزارة التضامن زيادة عدد أسر برنامج تكافل وكرامة أكثر من 450 ألف أسرة ليصل إجمالي عدد المستفيدين من الدعم النقدي الى 4.1 مليون أسرة حتى الآن ،تخصيص 500 مليون جنيه لتكافؤ الفرص التعليمية للأبناء المتفوقين من الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشجيعهم على استكمال تعليمهم الجامعي ،إضافة عدم زواج أطفال أسر برنامج تكافل تحت 18 سنة إلى شروط الصحة والتعليم في البرنامج.

كما تتضمن تدخلت وزارة التضامن الاجتماعى إجراء عملي لتغيير ثقافة الأسرة تجاه زواج الأطفال خاصة الفتيات ببدء تطبيق مشروطية برنامج تكافل، بالالتزام بمتابعة صحة ونمو الأبناء والتأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة التي تقرها عليهم وزارة الصحة والسكان وكذلك الالتزام بحضور أبنائهم في منظومة التعليم حتى نهاية التعليم الثانوي أو الفني (نسبة الحضور لا تقل عن 80%). وعدم عدم تزويج أي من الأبناء سواء ذكوراً أو إناثاً قبل عمر 18 سنة أي السن القانونية لتوثيق الزواج في مصر بالاضافه الى تطبيق مشروطية منع زواج الأطفال على 1,422,000 أسرة في برنامج تكافل من الذين لديهم أبناء في المرحلة العمرية 12-18 سنة أي المرحلة المرتبطة بسن زواج الأطفال خاصة بين الفتيات

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي ندوة توعوية لتوعية الأسر بالحى الـ 11 بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة بالتعاون مع جمعية خليل الرحمن ضمن حملة الوزارة " زواجها قبل 18 يضيع حقوقها " بحضور ممثلي وزارة الأوقاف والدكتورة رشا فهمى أخصائي بالإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، و تقوم الرائدات بوزارة التضامن بتوعية السيدات المستفيدات بعدم الزواج المبكر بجانب أيضا تقديم العديد من الخدمات والدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة".