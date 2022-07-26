التعليم العالى: إعفاء طلاب حلايب وشلاتين بالمعاهد الخاصة من مصروفات الدراسة

كتب محمد صبحى

عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، و رؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، موجهًا بعقد اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة القادم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطمأن الوزير على أعمال مراجعة واعتماد نتائج الطلاب خريجي المعاهد الخاصة عن دور مايو للعام 2021/2022، مع التأكيد على أهمية الانتهاء منها في المواعيد المقررة وفقًا لقواعد التجنيد.

ووجه الوزير بسرعة انتهاء المعاهد من إعلان كافة نتائج نهاية العام الدراسي 2021/2022، وبدء الاستعداد للعام الدراسي القادم، وقيام المعاهد بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل والورش، مع مُراعاة عناصر السلامة والأمان لكافة مرافق المعاهد، وذلك خلال العُطلة الصيفية، موجهًا بربط التزام المعاهد في تنفيذ خطط الصيانة بأعداد الطلاب المقبولين بتلك المعاهد، وأن يؤخذ فى الاعتبار، فضلاً عن القوة البشرية بالمعاهد استعداد تلك المعاهد بشكل يليق لاستقبال أبناءنا الطلاب فى العام الدراسي الجديد.

كما وجه الوزير باهتمام المعاهد بتنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات، فضلاً عن تنظيم المعاهد لزيارات ميدانية للطلاب للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة؛ بهدف اطلاع الطلاب وتوعيتهم بكافة مجهودات الدولة فى خطط ومشروعات التنمية، وذلك خلال الإجازة الصيفية.

وأكد الدكتور عبد الغفار على أهمية حصول كافة الفئات بالمعاهد سواء الطلاب أو العاملين في المنظومة التعليمية على اللقاح المقرر ضد فيروس كورونا، وذلك في ظل التحديات المستمرة للفيروس، مؤكدًا على أهمية استمرار المعاهد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن ضرورة تنمية ونشر الوعي بأهمية الاستمرار في اتخاذ تلك الإجراءات، بما يكفل المحافظة على صحة الطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية بالمعاهد.

ووجه عبدالغفار بضرورة انتهاء المعاهد بالتعاون مع لجان القطاع المختصة من تطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة في جميع القطاعات والتحول لنظام الساعات المعتمدة، مطالبًا لجنة كل قطاع من القطاعات بإعداد تقرير بما تم من إجراءات تخص تطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد.

وأكد الوزير على التزام المعاهد بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الجديد، والذي يبدأ السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل معهد.

وافق المجلس على إعفاء طلاب منطقة الجنوب (حلايب - شلاتين - أبو رماد) الدارسين بالمعاهد الخاصة من المصروفات الدراسية.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد في هذا الشأن.