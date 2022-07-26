محافظة القاهرة تزيل التعديات على نهر النيل بطره وتسترد 13 ألف متر.. صور

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تنفيذ حملات لإزالة التعديات على كورنيش النيل بنطاق حي طره في ظل حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات علي نهر النيل والمجاري المائية مع عدم التهاون مع اية حالة تعدى، وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية، واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودتها مرة اخرى وفقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة .

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن الإزالات التي تمت بحي طره تم إنجازها بالتنسيق مع الجهات الشرطية والمرافق والإدارة العامة لحماية النيل، ويمثلها مدير عام إدارة حماية النيل بالقاهرة الكبرى، بحضور المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره وإدارات المتابعة الميدانية وحماية النيل والإشغالات ومشرفي المربعات بالحي وإدارة تفتيش نيل حلوان، وأسفرت عن تنفيذ حملة مكبرة لقرارات إزالة تعديات علي نهر النيل وأراضي طرح النهر، تم من خلالها التمكين من استرداد قطعة ارض طرح نهر بطره امام كنيسة مارى جرجس تقدر مساحتها بأكثر من 13 ألف متر مسطح .

واضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انه استكمالا لاعمال ازالة التعديات تم تنفيذ عدد 15 قرار ازالة تنوعت ما بين ردم بالقطاع المائى للنيل وغرف وماكينات لسحب المياه للاغراض الصناعية بدون ترخيص حيث تمت عملية الاسترداد بالتنسيق مع جهاز مشروعات اراضى القوات المسلحة وشرطة المسطحات المائية وقسم شرطة المعادى .

وتم التنفيذ بإستخدام اسطول من المعدات البحرية والبرية و ازالة ما يزيد عن عشرة الاف متر مكعب من التشوينات والردم في اطار الحرص على ازالة مختلف اشكال التعديات سواء على املاك الدولة او التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وحماية النيل مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودتها مرة اخرى .

وفي نفس السياق وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جميع رؤوساء احياء المنطقة الجنوبية وكافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والاحياء بمتابعة ملف ازالة التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة والحفاظ على هيبه الدولة علي اراضيها والتصدى لكافة اشكال التعديات في المهد وتشديد اعمال التأمين والحراسة لها الى جانب الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات والمخالفات والتعامل الفوري معها .