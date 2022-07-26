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الأوقاف تحتفل بالعام الهجرى الجديد بمسجد السيدة نفيسة الخميس المقبل

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 01:33 م
الأوقاف تحتفل بالعام الهجرى الجديد بمسجد السيدة نفيسة الخميس المقبل مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، مشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1444هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، يوم الخميس المقبل، فيما يشارك جميع المحافظين في الاحتفالات التي تقام في كل محافظة.
 
ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد سائلا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة عليه وعلى مصرنا العزيزة وأن يزيدها أمنا وأمانا وتقدما وازدهارا في ظل قيادته الحكيمة وأن يوفقنا الحق سبحانه  لما يحبه ويرضاه.
 
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.
 

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