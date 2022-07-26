التموين: مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى 30 أغسطس

كتب مدحت وهبة

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى 30 من أغسطس المقبل، حيث كان آخر موعد للتسجيل 31 يوليو الجارى، إلا ان الوزارة قررت مد الفترة حتى نهاية الشهر المقبل، وذلك للتيسير على المواطنين، وإعطائهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، مع استمرار فتح موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم المحمول حتى 30 أغسطس المقبل.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

كما أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.