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أخبار 24 ساعة.. التعليم: إرسال نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمدارس 9 يونيو

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم: إرسال نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمدارس 9 يونيو وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم تعلن مواعيد امتحانات السات لطلاب الدبلومة الأمريكية
 
التعليم: إرسال نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمدارس 9 يونيو
 
متحدث الكهرباء: أتاحنا خدمة دفع الفواتير إلكترونيا من خلال موقع الوزارة
 
التعليم: توفیر 15٪ من المنح المتاحة لذوى الإعاقات البصریة والسمعیة والحركیة
 

 


اخبار 24 ساعه

التربيه والتعليم

الدبلومه الامريكيه

وزاره الكهرباء

متحدث الكهرباء


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