أخبار 24 ساعة.. التعليم: إرسال نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمدارس 9 يونيو

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم تعلن مواعيد امتحانات السات لطلاب الدبلومة الأمريكية
التعليم: إرسال نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمدارس 9 يونيو
متحدث الكهرباء: أتاحنا خدمة دفع الفواتير إلكترونيا من خلال موقع الوزارة
التعليم: توفیر 15٪ من المنح المتاحة لذوى الإعاقات البصریة والسمعیة والحركیة
البيئة: صناعة قش الأرز بدلا من حرقها تُوفر مليار جنيه لـ5 محافظات
التعليم تنشر رابطا يوضح تفاصيل تطوير التعليم الفنى
الأوقاف: تزويد مكتبات المساجد بـ30947 كتابا فى الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة