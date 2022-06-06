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التعليم: إرسال نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمدارس 9 يونيو

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:11 م
التعليم: إرسال نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمدارس 9 يونيو الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إرسال نتائج الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام إلى المدارس يوم الخميس 9 يونيو الجارى بعد مراجعتها وتدقيقها ويتم حساب الدرجات الكلية من قبل المدارس لإعلانها الأسبوع الذى يليه.
 
فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه ستضاف درجات الطالب فى الامتحانين الإلكترونى والمقالى، ثم تضاف درجات الفصلين الدراسيين لبعضهم، قائلة: يكفى حصول الطالب على 50% من درجات الترمين للصعود للصف الأعلى، لافتة إلى أن الأهم من الدرجات هو تمكن الطلاب من فهم نواتج التعلم الحقيقى، متابعة: ليس هدف الامتحانات هو تحديد حالة الطلاب ناجحين أم راسبين فى المقام الأول بل التأكد من فهم الطلاب للتقييم الجديد القائم على الفهم والتحليل والتطبيق، قائلة: هدف التطوير فى الثانوى العام هو فهم التطوير.
 

 


التربية والتعليم

امتحانات الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى

نتيجة الامتحانات الإلكترونية


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