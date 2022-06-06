التعليم: توفیر 15٪ من المنح المتاحة لذوى الإعاقات البصریة والسمعیة والحركیة

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصف الثالث الثانوي الحكومي والتجریبى ومدارس STEM برنامج المنح الجامعیة المقدم من الوكالة الأمریكیة، موضحة أنه یدعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طریق توفیر من 10 إلى 15٪ من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصریة والسمعیة والحركیة.

وتابعت الوزارة: الآن تستطیع أن تتقدم لبرنامج المنح الجامعیة المقدم من الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة والذي تقوم بتنفیذه الجامعة الأمریكیة بالقاھرة.

یقدم البرنامج منحاً دراسیة ل 140 طالبا وطالبة من جمیع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2023/ 2022 وذلك للحصول على شھادة البكالوریوس أو اللیسانس في عدد من الجامعات المصریة الحكومیة )الأقسام ذات الرسوم( والجامعات الخاصة. أخر موعد للتقدیم 24 یونیو 2022.