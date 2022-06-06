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التعليم: توفیر 15٪ من المنح المتاحة لذوى الإعاقات البصریة والسمعیة والحركیة

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:09 م
التعليم: توفیر 15٪ من المنح المتاحة لذوى الإعاقات البصریة والسمعیة والحركیة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ــ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصف الثالث الثانوي الحكومي والتجریبى ومدارس STEM  برنامج المنح الجامعیة المقدم من الوكالة الأمریكیة، موضحة أنه یدعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طریق توفیر من 10 إلى 15٪ من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصریة والسمعیة والحركیة.

وتابعت الوزارة: الآن تستطیع أن تتقدم لبرنامج المنح الجامعیة المقدم من الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة والذي تقوم بتنفیذه الجامعة الأمریكیة بالقاھرة.

یقدم البرنامج منحاً دراسیة ل 140 طالبا وطالبة من جمیع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2023/ 2022 وذلك للحصول على شھادة البكالوریوس أو اللیسانس في عدد من الجامعات المصریة الحكومیة )الأقسام ذات الرسوم( والجامعات الخاصة. أخر موعد للتقدیم 24 یونیو 2022.

 

 


التربية والتعليم

المنح الجامعية

منح جامعية لذوى الإعاقة

اخبار التعليم

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