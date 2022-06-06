البيئة: صناعة قش الأرز بدلا من حرقها تُوفر مليار جنيه لـ5 محافظات

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ الوزارة عملت على تطوير منظومة البيئة في كل محافظات الجمهورية، دون زيادة رسوم النظافة على المواطن، وذلك خلال الـ8 سنوات الماضية.

وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوعية المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة، والتركيز على الشباب والأطفال في كل الأنحاء: "من أجل التعامل الأمثل مع ظهارة قش الأرز، كنا نعقد ندوات للفلاحين قبل بداية الموسم بـ3 شهور، بواقع 600 ندوة حتى يستخدم المزارع قش الأرز بطريقة أفضل".

وتابعت وزيرة البيئة: "منحنا للمزارعين بديلا لحرق القش وفر لهم فرص عمل، مثل المفارم والمكابس لإنتاج العلف الذي يباع، إذ أن هذه الصناعة توفر لـ5 محافظات مليار جنيه خلال شهرين ونصف، وبالتالي توقف المزارعون عن حرقه".