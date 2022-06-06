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وزير التعليم يجيب عن أسئلة جدلية تتعلق بامتحانات الثانوية العامة 2022.. التفاصيل

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:02 م
وزير التعليم يجيب عن أسئلة جدلية تتعلق بامتحانات الثانوية العامة 2022.. التفاصيل الدكتور طارق شوقى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أمضينا وقتا طويلا في "مطالب لا تكاد تنتهي وأسئلة لا تكاد تنقطع "وقد أجبنا قدر الاستطاعة ويبدو أنه يروق للبعض إثارة قضايا جدلية طمعا في مزيد من المشاهدات اللايكات وينبري بعض "الأدمن" المحترفين (ممن لا أولاد لهم في التعليم قبل الجامعي) في إثارة هذه القضايا جريا وراء الشهرة الوهمية والإحساس بالأهمية الزائفة.
 
 
وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: هذا هو ملخص لكل الأسئلة الجدلية مع الإجابات النهائية ولندع أبناءنا يتعلمون في هدوء ولن تجيب الوزارة بعد هذا الجدول لأن الامور كلها واضحة تماما للجميع والله الموفق.
الوزير
الجدول 
 
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

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