الأوقاف: تزويد مكتبات المساجد بـ30947 كتابا فى الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية

كتب على عبد الرحمن

قالت وزارة الأوقاف إن المساجد استعادت رونقها بعودة الأنشطة إلى أروقتها، ومن بين تلك الأنشطة المكتبات العامة التابعة للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بالمساجد الكبرى والبالغ عددها (418) مكتبة، وذلك بعد تزويدها بعدد (30947) كتابًا في الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية والعربية وقضايا التجديد، بالإضافة إلى تزويدها بمجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

وقد تم تزويد مكتبات المساجد الكبرى ولأول مرة بمجموعة كتب: "ركن الطفل" والبداية كانت في (150) مكتبة.

وقالت الوزارة إن ركن الأطفال في مكتبات المساجد لاقى تأييدًا وإعجابا شديدًا بالفكرة من أولياء الأمور في اليوم الأول لفتحها بمختلف المديريات الإقليمية، مؤكدين أن ركن الطفل أعاد للمسجد دوره في التربية الصحيحة ونشر الفكر الوسطي المستنير، كما بدأت بعض المساجد في توزيع بعض الهدايا من إصدارات الوزارة على بعض الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي وهو ما حاز سعادتهم .

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف عن (المجموعة الثالثة) من مجالس الإفتاء التي تنعقد بين المغرب والعشاء في (11) مسجدًا ، بداية من يوم السبت القادم الموافق11/ 6/ 2022م، علمًا بأن المجلس سينعقد يوم السبت من كل أسبوع.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم ، إن ذلك يأتى في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.

وعممت وزارة الأوقاف قرارا بتكليف جميع الأئمة الذين سافروا إيفاد رمضان آخر 5 سنوات وجميع الأئمة القائمين بعمل شيخ مقرأة وكل إمام من الأئمة أعضاء المقارئ الذين اجتازوا بنجاح اختبار صلاة التراويح وتم اعتمادهم، بعقد كل منهم مقرأة عامة للجمهور بمسجده عصر الجمعة من كل أسبوع بدءا من يوم الجمعة المقبل، وشددت الوزارة على ضرورة إفادة الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ببيان موضحًا به اسم الإمام واسم المسجد وعنوانه، لافتة إلى أنه سيتم صرف مكافأة لكل منهم حسب تقرير الأداء الفعلي ، وسيطبق ذلك على جميع الأئمة والواعظات القائمين على مقارئ الجمهور وفق تقارير الأداء الفعلية التي يعتمدها رئيس القطاع الديني.

كما تم تكليف جميع الأئمة الحاصلين على دورة أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكل من مثل الوزارة فى إيفاد رمضان أو مرافقة بعثة الحج آخر خمس سنوات بتنفيذ البرنامج الصيفى للأطفال كل بمسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر بدءًا من الأحد المقبل.







