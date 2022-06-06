الأوقاف: 11مسجدًا جديدًا لمجالس الإفتاء و 9 مساجد جدد للبرنامج الصيفى

كتب: على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن (المجموعة الثالثة) من مجالس الإفتاء التي تنعقد بين المغرب والعشاء في (11) مسجدًا ، بداية من يوم السبت القادم الموافق11/ 6/ 2022م، علمًا بأن المجلس سينعقد يوم السبت من كل أسبوع.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم ، إن ذلك يأتى في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.

وعممت وزارة الأوقاف قرارا بتكليف جميع الأئمة الذين سافروا إيفاد رمضان آخر 5 سنوات وجميع الأئمة القائمين بعمل شيخ مقرأة وكل إمام من الأئمة أعضاء المقارئ الذين اجتازوا بنجاح اختبار صلاة التراويح وتم اعتمادهم، بعقد كل منهم مقرأة عامة للجمهور بمسجده عصر الجمعة من كل أسبوع بدءا من يوم الجمعة المقبل، وشددت الوزارة على ضرورة إفادة الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ببيان موضحًا به اسم الإمام واسم المسجد وعنوانه، لافتة إلى أنه سيتم صرف مكافأة لكل منهم حسب تقرير الأداء الفعلي ، وسيطبق ذلك على جميع الأئمة والواعظات القائمين على مقارئ الجمهور وفق تقارير الأداء الفعلية التي يعتمدها رئيس القطاع الديني.

كما تم تكليف جميع الأئمة الحاصلين على دورة أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكل من مثل الوزارة فى إيفاد رمضان أو مرافقة بعثة الحج آخر خمس سنوات بتنفيذ البرنامج الصيفى للأطفال كل بمسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر بدءًا من الأحد المقبل.



