اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 10:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: إتاحة امتحان الجيولوجيا للثانوية باللغتين العربية والإنجليزية

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:11 م
التعليم: إتاحة امتحان الجيولوجيا للثانوية باللغتين العربية والإنجليزية وزارة التربية والتعليم
كتب: محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، إن امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2022 يكون باللغتين العربية والإنجليزية، موضحا أن توزيع البابل شيت يكون باللغة المطابقة للامتحان موضحا أنه تم توفير فيديوهات لتدريب الطلاب على البابل شيت مضيفا أنه تم توفير ملازم للغة الثانية بخلاف اللغة الفرنسية كمجلدات مفاهيم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مطالب البعض بعقد امتحانات الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع من المنزل فقد تم إجراء هذا الأمر وقت جائحة كورونا وتم الحل الجماعى لهذه الاسىلة٥وفثدت مصداقيتها ولذلك سوف تتم الامتحانات هذه العام فى لجان مؤمنة داخل المدارس وفقا للجدول المعلن لطلاب المدارس الحكومية والدولية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.


التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

ورقة المفاهيم للثانوية العامة

مسودة الامتحانات

ارقام جلوس الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية

الاجابات النموذجيه

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

الحصول على ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022


الموضوعات المتعلقة

وكيل الأزهر يوقع تجديد بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم الماليزية

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:19 م

هل تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم؟.. القانون يجيب

الأحد، 05 يونيو 2022 03:00 ص

مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

السبت، 28 مايو 2022 02:28 م

مديريات التربية والتعليم فى المحافظات مستعدة لبدء امتحانات التحريرى لطلاب الدبلومات الفنية غدًا.. تجهيزات لمنع وسائل الغش قبل دخول اللجان.. إجراءات وقائية ورقابية مشددة.. وتوفير زائرات صحيات باللجان

الجمعة، 27 مايو 2022 09:02 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة