التعليم: إتاحة امتحان الجيولوجيا للثانوية باللغتين العربية والإنجليزية

كتب: محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، إن امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2022 يكون باللغتين العربية والإنجليزية، موضحا أن توزيع البابل شيت يكون باللغة المطابقة للامتحان موضحا أنه تم توفير فيديوهات لتدريب الطلاب على البابل شيت مضيفا أنه تم توفير ملازم للغة الثانية بخلاف اللغة الفرنسية كمجلدات مفاهيم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مطالب البعض بعقد امتحانات الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع من المنزل فقد تم إجراء هذا الأمر وقت جائحة كورونا وتم الحل الجماعى لهذه الاسىلة٥وفثدت مصداقيتها ولذلك سوف تتم الامتحانات هذه العام فى لجان مؤمنة داخل المدارس وفقا للجدول المعلن لطلاب المدارس الحكومية والدولية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.