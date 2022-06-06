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متحدث الكهرباء: أتاحنا خدمة دفع الفواتير إلكترونيا من خلال موقع الوزارة

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:26 م
متحدث الكهرباء: أتاحنا خدمة دفع الفواتير إلكترونيا من خلال موقع الوزارة ايمن حمزه
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة أتاحت خدمة دفع الفواتير الكترونيا من خلال موقع الوزارة أو التطبيقات على الموبايل، أو من خلال ماكينات البنوك.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تعمل على طريقة جديدة لتحصيل فواتير الكهرباء، موضحا أن فكرة فواتير الكهرباء التقليدية سيتم إلغائها.
 
ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن بعض التطبيقات الإلكترونية تتيح شحن كارت العداد الكهربائي من خلال الموبايل، موضحا من تتراكم عليه فواتير الكهرباء يتم رفع العداد عنه واستبداله بعداد كودى.
 

ايمن حمزه

الكهرباء

فواتير

مصر

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