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التعليم تعلن مواعيد امتحانات السات لطلاب الدبلومة الأمريكية

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:54 م
التعليم تعلن مواعيد امتحانات السات لطلاب الدبلومة الأمريكية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة الوزارة إلى طلاب الدبلومة الأمريكية، من خلال دور الوزاره الإشرافي على المؤسسات الدولية المقدمة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، فقد تم توجيه مؤسسة EST الدولية، بإعادة امتحان الأسبوع الماضي كما يلي:
امتحان EST1: يوم الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢
امتحان EST2: يوم الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
وسوف توافيكم إدارة ال EST بموعد ومكان الامتحانات بالبريد الإلكتروني لكل الطلاب الذين خاضوا الامتحان السابق، وبدون تكلفة إضافية من أى نوع.
الرابط الخاص بموقع مؤسسة ال EST والذي يقوم الطلبة من خلاله بعمل الحساب الشخصي للEST والتسجيل للدورات وكذلك يتم التواصل معهم من خلاله واطلاعهم علي جميع الأخبار والمقالات التعريفية والتعليمات هو:
www.egyptianscholastictest.com
وكذلك يمكن التواصل مع فريق الEST عن طريق البريد الالكتروني "وليس مع وزارة التربية والتعليم":
Tests@egyptianscholastictest.com
كذلك نرجو من السادة اولياء الامور والطلاب التواصل مع المؤسسة فقط في حال وجود اى تساؤل او مشكلة "وعدم التعرض لموظفي الجامعات التي يعقد بها هذه الامتحانات" نظرا لعدم مسؤوليتهم عنها.
 

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