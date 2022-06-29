أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: معدلات البطالة تتراجع بفضل المشروعات القومية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم تصدر قرارا بشأن ضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة
وزير القوى العاملة: معدلات البطالة تتراجع بفضل المشروعات القومية
الصحة: لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة ويجب الحصول على الجرعة التنشيطية
وزير الزراعة: ننتج 13 مليار بيضة سنويا.. و7 مليارات جنيه حجم المنح بمشروع البتلو
التعليم: صدور قرار ترقيات 2015 للمعلمين قريبا
وزير الزراعة: نشهد نهضة غير مسبوقة منذ 8 سنوات.. ونصدر 350 منتجا لـ150 دولة
الصحة تكشف سبب دعوة المواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة للقاح كورونا
وزير التموين: 30 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم الطازجة بمناسبة عيد الأضحى
طارق شوقى يحضر اجتماعا باليونسكو لمناقشة أوضاع التعليم العالمية
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