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أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: معدلات البطالة تتراجع بفضل المشروعات القومية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:01 ص
أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: معدلات البطالة تتراجع بفضل المشروعات القومية وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم تصدر قرارا بشأن ضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة
 
وزير القوى العاملة: معدلات البطالة تتراجع بفضل المشروعات القومية
 
الصحة: لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة ويجب الحصول على الجرعة التنشيطية
 
وزير الزراعة: ننتج 13 مليار بيضة سنويا.. و7 مليارات جنيه حجم المنح بمشروع البتلو
 
التعليم: صدور قرار ترقيات 2015 للمعلمين قريبا
 
وزير الزراعة: نشهد نهضة غير مسبوقة منذ 8 سنوات.. ونصدر 350 منتجا لـ150 دولة
 
الصحة تكشف سبب دعوة المواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة للقاح كورونا
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

البطاله

الزراعه

وزارة القوى العاملة



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