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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:57 م
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

الدكتور محمود فاروق عبدالحميد سليم، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدكتور سعد لؤي الدين نصرت منصور، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب.

الدكتورة أمل محمد يوسف السيد، عميدًا لكلية علاج طبيعي جامعة القاهرة.

الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنصورة.

الدكتور وليد محمد رضا السيد مصطفى، عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنصورة.

الدكتور  حاتم محمد سيد أحمد، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية.

الدكتورة  صفاء أحمد محمد محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم.

الدكتورة  أحمد حسني إبراهيم أحمد، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم.


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التعليم العالى

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