اليوم السابع
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وزير القوى العاملة: معدلات البطالة تتراجع بفضل المشروعات القومية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:20 م
وزير القوى العاملة: معدلات البطالة تتراجع بفضل المشروعات القومية الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
رامى محيى الدين

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قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكافحة عمل الأطفال تشهد مشاركة كافة دول العالم للقضاء على هذه الظاهرة، مشددا على أن مصر تحاول الاهتمام بالطفل وحقوقه، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تم إعداد برنامج للمساعدة فى هذا المجال.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: البرنامج هذا العام شعاره القضاء على عمل الطفولة وتشترك معنا وزارة الصحة ووزارة التخطيط وجميع مؤسسات المجتمع المدنى وشكلنا وحدة بها كل الجهات الخارجية والوزرارات واستطعنا خلال الفترة الماضية أننا نعمل نوع من أنواع التفتيش على عمل الأطفال في شتى القطاعات.
 
وتابع: "ننتظر مسح في الفترة القريبة لعمالة الأطفال في قطاعات معينة، ونعمل على تطويع قانون الطفل والقرارات الدولية للمساهمة في مكافحة عمل الأطفال، وطلعنا قرارين لحصر الأعمال التى تحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ومعدلات البطالة تقل كل فترة عن الفترات السابقة، وهذا ناتج عن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، والتي وفرت فرص عمل للكثير من المواطنين".

وزير القوى العاملة

البطالة

المشروعات القومية



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