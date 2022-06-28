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التعليم تصدر قرارا بشأن ضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:22 م
التعليم تصدر قرارا بشأن ضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب: محمود طه حسين

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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار وزاري، بشأن إعادة تعيين العامليين بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.

 

ونصت المادة الأولى، من القرار على أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2022 بالنص التالى " يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار باتخاذ إجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، ويصدر المحافظون، كل ما فيه يخصه القرارات التنفيذية اللازمة لإعادة التعيين، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القرار للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بالمجموعات النوعية المشاركة فى العملية التعليمية، ولا تخضع للقانون رقم 155 لسنه 2007 وتعديلاته.

 

 


التربية والتعليم

قرار إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة

قرار إعادة تعيين العاملين أثناء الخدمة

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