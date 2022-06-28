"التعليم" تفتتح قاعات رياض أطفال مطورة بمدرسة المعتز بالله الابتدائية

كتب: محمود طه حسين

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من قاعات رياض الأطفال المطورة بمدرسة المعتز بالله الابتدائية التابعة لإدارة شرق مدينة نصر داخل مدينة الأمل "الهجانة" سابقًا، وذلك من خلال التعاون مع جمعية "تكاتف" وبدعم من المعونة الأسترالية.

حضر الافتتاح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجلين مايلز سفير استراليا بالقاهرة، ونيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية التربية والتعليم والتعليم الفنى حضرت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة والمشرف علي الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، و اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية" تكاتف".

وأكدت الدكتورة هاله عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة أن مرحلة رياض الأطفال مرحلة هامة جدًا، حيث إنها هي بداية بناء عقلية الطفل المصري وتكوين وجدانه، مشيرة إلى أن جمعية "تكاتف" شاركت فى أعمال التطوير الخاصة لقاعات رياض الأطفال بحوالي 20 بالمائة وقد شملت أعمال التطوير الإنشائي، والتجهيزات والمواد التعليمية، وجزء من ورش بناء قدرات المعلمين، وبرامج توعية للأهالي.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أنه يستفيد من هذا المشروع 200 طفل تقريبًا، ويضم المشروع عدد 4 قاعات رياض أطفال مجهزة، وحجرة مشرفة، ودورات مياه، وفناء خاص برياض الأطفال، ومدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمدرسة.