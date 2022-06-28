اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:52 م
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وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: أعادت مصر إلى ‏مكانتها

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:20 م
وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: أعادت مصر إلى ‏مكانتها الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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بعث الدكتور علي ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى ‏مدبولي بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

 

وأكد الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في برقية التهنئة أنه ماضي في ‏تحقيق الاهداف والاستراتيجيات الطموحة للرئيس السيسي لبناء الجمهورية ‏الجديدة التي تخدم في النهاية الدولة المصرية الحديثة وتلبي كل احتياجات ‏المواطن.

 

وأشار المصيلحى في البرقية إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو أعادت لمصر مكانتها ‏عالمياً وعربياً وكانت الملهمة للبناء والتعمير في ظل قيادة الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي، وان الثورة كانت مثالاً جيدا لتجمع كل أطياف الشعب ‏للحفاظ على مصر حول قيادتها الحكيمة للخروج من عنق الزجاجة ودحض مخططات أهل الشر.

 

واختتم المصيلحى برقيته ‏بالدعاء لمصر بالنمو والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد ‏الفتاح السيسي، حفظ الله مصر قيادة وشعباً .‏


وزير التموين

الرئيس السيسي

ثورة 30 يونيه

ذكرى ثورة 30 يونيه



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