وزير التموين: 30 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم الطازجة بمناسبة عيد الأضحى

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، استمرار ضخ اللحوم بكميات كبيرة في منافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك ويتم ضخ لحوما سودانية طازجة يوميا بمعدل 120 ‏طنا، وكذلك 40 طنا يوميا من اللحوم البرازيلية ‏المجمدة، وأن هذه الكميات قد تزيد حال زيادة ‏الطلب عليها من المواطنين فى عيد الأضحى المبارك.‏

وقال اللواء محمود السعدني رئيس مجلس إدارة الشركة ‏المصرية للحوم والدواجن، أن المحاجر المصرية يوجد بها حوالي ‏‏30 ألف رأس ماشية جاهزة للذبح ويتم الاستعاضة من الجانب ‏السوداني حال ذبح أى كمية منها مؤكدا ان هذه الرؤوس تعرض على ‏الطب البيطري قبل الذبح وبعد الذبح وقبل توزيعها على الـ 1300 ‏مجمع استهلاكي.‏

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، ان اللحوم السوداني ‏الطازجة تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 115 جنيها وأن المجمعات ‏الاستهلاكية سوف تعمل في أول وثاني وثالث أيام العيد بالإضافة إلى ‏يوم وقفة عرفات ويتم ضخ كميات كبيرة أيضا من السلع الأخرى ‏بالمجمعات الاستهلاكية وبنفس التخفيضات السابقة التي تصل إلى ‏‏25%.‏