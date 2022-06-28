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وزير الزراعة: نشهد نهضة غير مسبوقة منذ 8 سنوات.. ونصدر 350 منتجا لـ150 دولة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:39 م
وزير الزراعة: نشهد نهضة غير مسبوقة منذ 8 سنوات.. ونصدر 350 منتجا لـ150 دولة وزير الزراعة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأمن الغذائي بات قضية قومية تهتم به كل دول العالم، على اعتبار أنه أمن قومي للدول، وشهدت مصر نهضة غير مسبوقة في قطاع الزراعة على مدار الـ 8 سنوات الماضية.
 
أضاف الوزير، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن مصر اتهمت بالعديد من المشروعات بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي وتربية البتلو وإنتاج الألبان، والمشروعات التي يجرى تنفيذيها تستهدف أكثر من 3 ملايين فدان للزراعة في الفترة المقبلة، بخلاف ما تم استصلاحه، وهذا يعادل 50% من مساحة الرقعة القديمة المزروعة.
 
وأوضح الوزير: "فيما يتعلق بالقمح، مصر أضافت 3.5 مليون فدان بإنتاجية 10 ملايين طن قمح، لتوفير الغذاء للشعب المصري في ظل الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، ورغم حجم الشراء الكبير وفرت الدولة كل السلع في ظل جائحة كورونا، وتستهدف مصر زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتقليل كميات الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية".
 
وأوضح وزير الزراعة: "مصر تصدر 350 منتج زراعي لـ150 دولة، ونتعامل مع أكبر الدول في التصدير، مثل السوق الياباني والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وإذا لم تقم بمصر بالإجراءات الاستباقية والمشروعات التي نفذها في كل المجالات، ما استطاعت الدولة القيام بما تقوم به حاليا، وباتت تعاني من نقص كبير في السلع وارتفاعات أسعار كل السلع بشكل كبير".

السيد القصير

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